Basketball aus der Region: Reserve der Giants steigt erneut auf

Rhein-Wupper Mit einem klaren Sieg gegen Sechtem machen die Leverkusener Basketballer den Durchmarsch in die 1. Regionalliga perfekt. In der schöpft Fast-Break nach dem Erfolg gegen Deutz wieder Hoffnung. Der LTV unterliegt im Spitzenspiel.

Bis zum 21:12 (7.) verlief das Aufeinandertreffen wie von den Hausherren erhofft – der SC Fast-Break dominierte vor rund 250 Zuschauern das Geschehen. Noch vor der Halbzeitpause schlichen sich jedoch einige Ballverluste und ungenaue Abschlüsse ein, so dass die Gäste nach zwei Vierteln führten. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Leverkusener und übernahmen dank der überragenden Leistungen von Marc Raß und Chris Fröhlingsdorf erneut die Kontrolle. Unterstützt durch die vielen Zuschauer auf den Rängen erkämpfte sich Fast-Break schließlich den siebten Erfolg in dieser Saison – und darf sich weiterhin berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

2.Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen II – SG Sechtem 83:47 (47:22). Der Durchmarsch von Leverkusens Pro-B-Reserve in die 1. Regionalliga ist perfekt. Vor den Augen von Giants-Coach Hansi Gnad und mehreren Spielern der „Ersten“ feierte das von Trainer Jacques Schneider trainierte Team einen ungefährdeten Erfolg gegen Sechtem und revanchierte sich zudem für die Niederlage im Hinspiel – die bislang einzige in einer nahezu perfekten Saison. „Das war wieder einmal von vorne bis hinten überragend. Jetzt freuen wir uns schon riesig über die neue Herausforderung in der höheren Spielklasse“, sagte Schneider. Die Kräfteverhältnisse waren früh geklärt. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Leverkusener mit 25:8 in Führung. Herausragender Spieler auf Seiten der Giants war Jakob Engelhardt, der in kurzer Spielzeit 20 Punkte inklusive vier Dreier erzielte.