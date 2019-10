Basketball in der Region : Reserve der Giants fehlt im zweiten Spiel die Energie

Basketball in der Region

Rhein-Wupper Die Zweitvertretung des Basketball-Zweitligisten unterliegt den Elephants Grevenbroich. Siege feiern hingegen der SC Fast-Break sowie der Leichlinger TV.

Basketball, 1. Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen II – NEW Elephants Grevenbroich 77:71 (37:29). Gegen den Vorletzten aus Grevenbroich feierte die Zweitliga-Reserve der Giants einen wichtigen Sieg. „Die Jungs haben gegen einen richtig starken Gegner alles reingehauen und sich den Erfolg im Kollektiv verdient“, sagte der Ex-Trainer der „Zweiten“ und aktueller „Co“ des ProA-Teams, Jacques Schneider. Lennard Winter und Jakob Engelhardt trafen in der Schlussphase wichtige Würfe.

2. Regionalliga: SC Fast-Break Leverkusen – Barmer TV 91:48 (46:24). Nach dem dritten Sieg im vierten Spiel gehen die Fast-Break-Basketballer mit einem guten Gefühl in die Herbstpause. Der Vorletzte aus Wuppertal-Barmen stellte keine allzu große Hürde für dar. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir einen Gegner in der Regionalliga mal bei unter 50 Punkten gehalten haben“, betonte Thomas Pimperl. Ein Sonderlob erteilte der Coach Adrian Brückmann, dem 30 Punkte gelangen. Youngster Jonas Marx überzeugte ebenfalls und Nachwuchsspieler Jakob Knieper feierte sein Debüt in der Meisterschaft.