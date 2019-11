Endstation Dortmund : Pokal-Aus für die Elfen beim Spitzenreiter

Leverkusen Gegen Borussia Dortmund muss sich das Team von Trainer Robert Nijdam knapp geschlagen geben. Viel Lob für die Leistung des Frauenhandball-Bundesligisten gab es von den Akteuren des Spitzenreiters.

Es war nicht zu übersehen, wie schwer die Handballerinnen des TSV das Aus im DHB-Pokal getroffen hat. Doch wenn sich die erste Enttäuschung gelegt hat, könnten sie aus diesem 24:26 (10:14) bei Borussia Dortmund durchaus Selbstvertrauen ziehen. Denn so gefordert wie Bayer hat den Bundesliga-Primus in dieser Saison noch neimand. „Das hat Nerven gekostet. Am Ende haben wir auch etwas Glück gehabt“, sagte BVB-Coach André Fuhr.