Gala-Vorstellung des 29-Jährigen : Perfekter Celebic führt Giants zum Big Point

Leverkusen Beim 84:77 in Kirchheim holen Leverkusens ProA-Basketballer ihren vierten Auswärtssieg der Saison. Die Hoffnung auf die Play-offs lebt.

„Besser geht es nicht“, betonte Gnad. Er war insgesamt zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Von Anfang an war bei uns ein hohes Maß an Konzentration zu spüren. Die Jungs wollten unbedingt besser auftreten als vorige Woche in Heidelberg.“ Gleiches galt allerdings auch für Kirchheim, das sich zwei Wochen intensiv auf die Giants vorbereitet hatte. „Sie wussten genau, was wir spielen, so dass wir eine sehr starke Leistung benötigten, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen.“