Para-Leichtathletik Para-Athleten sind bereit für Paris

Angetrieben wurde der inzwischen für das Sprintteam Wetzlar aktive Parasportler von TSV-Sprinter Sven Bulik in 10,57 Sekunden und Oliver Poschwatta aus Meckenheim in 10,69 Sekunden, zwei der zahlreichen Athleten ohne Behinderung. Auch wenn Strengs Zeiten durch den Rückenwind nicht offiziell anerkannt werden, zeigt es, dass der Paralympicssieger über 100 Meter in einer starken Verfassung ist vor der am 8. Juli startenden Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Paris.