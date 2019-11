WM-Zwischenbilanz : Para-Athleten des TSV sammeln Gold in Dubai

Leverkusen Mit neun Para-Athleten stellt der TSV Bayer 04 das größte deutsche Aufgebot bei den seit vergangene Woche in Dubai ausgetragenen Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Die Zwischenbilanz fällt positiv aus.

Die Zwischenbilanz der Sportler aus Leverkusen bei der Para-WM in Dubai kann sich mit zwei Gold- und einer Bronzemedaille sehen lassen. Noch bis Freitag geht’s in den Vereinigten Arabischen Emiraten um Edelmetall. Das erste Gold für Leverkusen und den deutschen Behindertensportverband insgesamt sammelte Irmgard Bensusan. Sie gewann die 200 Meter in 26,93 Sekunden. Aufgrund einer Nervenschädigung startet die 28-Jährige mit einem einem teilweise gelähmten rechten Bein in der Klasse T44. Vereinskollegin Maria Tietze (T64) wurde im selben Rennen bei ihrem WM-Debüt Sechste und ergatterte im Weitsprung (4,26 Meter) den achten Platz.