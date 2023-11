Basketball, ProB Niederlage beim Aufsteiger aus Berlin erdet die Giants

Am Ende des Tages entscheidet eine Niederlage in der regulären Saison nicht über den Erfolg oder Misserfolg der Spielzeit. Das gilt für die Bayer Giants definitiv, denn in der 14 Teams umfassenden ProB-Nord erreichen acht Mannschaften die Play-offs. Es müsste viel passieren, damit die Leverkusener Basketballer diese nicht erreichen. Mit sechs Siegen und zwei Niederlagen steht die Mannschaft auch nach dem empfindlichen 71:83 bei den Berlin Braves noch ordentlich da.