Quartett ist begeistert : Neu-Elfen loben die Stimmung im Team

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV schlagen den Buxtehuder SV im Test mit 28:23. Bei der Saisoneröffung in der Ostermann-Arena schwärmen die Sommer-Transfers vom neuen Teamgeist.

In der Ostermann-Arena sahen die Fans erstmas die vier externen Zugänge im Kader. Mit Kreisläuferin Hildigunnur Einarsdottir (31 Jahre), Rechtsaußen Svenja Huber (33) sowie den Rückraumspielerinnen Pia Adams (23) und Prudence Kinlend (27) stellten sich mehr oder weniger neue Gesichter vor. „Auch mit Blick auf den internationalen Wettbewerb wollten wir Spielerinnen mit Erfahrung dazu holen“, sagt Elfen-Geschäftsführerin Renate Wolf. In der ersten Runde des EHF-Cups trifft Bayer auf den zypriotischen Klub AC Latsia aus Nikosia. Es wird nach vier Jahren Abstinenz der erste Auftritt auf europäischem Parkett sein. Die 54-malige Nationalspielerin und dreifache deutsche Meisterin Huber, die Borussia Dortmund mit einigen Nebengeräuschen verließ, gehöre zu den erfahrensten Spielerinnen der Liga. Wolf: „Ich bin stolz, dass sie sich zum Ende ihrer Karriere für uns entschieden hat.“

Wolf und Nijdam haben im Werben um die Handballerinnen offenbar einen Trumpf geschaffen. Alle loben überschwänglich die Stimmung im Team – meist der Hauptgrund für den Wechsel unter Bayer-Kreuz. „Das Mannschaftsklima hat sich verändert und entspannt“, sagt etwa Prudence Kinlend. Einst in der Jugend des TSV ausgebildet, verschlug es sie zuletzt vier Jahre zu Frisch Auf Göppingen. „Als ich hier war, gab es eine starke Hierarchie. Das hat man als junge Spielerin gemerkt. Jetzt sind die Unterschiede nicht mehr so groß“, sagt Kinlend. Sie selbst kehrt auch ins weitere Umfeld ihrer Familie zurück: Die Eltern wohnen in Siegen, die Schwester in Bonn. „Mit Göppingen war die beste Platzierung Rang sechs. Darüber möchte ich hinaus“, betont Kinlend. Die Chancen dafür sind beim Vorjahres-Fünften nicht schlecht.

Dafür wird auch Einarsdottir sorgen, bei den Elfen meist nur „Didda“ gerufen. „Wenn es mal nicht läuft, fehlt oft die Erfahrung“, sagt die Isländerin. Da ist jemand wie sie genau richtig: 74 Mal lief Einarsdottir am Kreis für Island auf, in der Liga zuletzt wie Huber für den BVB. Sie habe schon in den Jahren zuvor immer mal wieder Kontakt nach Leverkusen gehabt, nun passte es. „Der Wechsel passierte schnell“, sagt sie. „Was normal ein paar Wochen dauert, ging hier in ein paar Tagen.“ Verhandelt, unterschrieben, umgezogen. Einarsdottir lobt: „Da hat mir Leverkusen richtig geholfen.“ Sie selbst findet schon nach zwei Wochen, dass sie gut zu Nijdams Team passe. „Es ist immer laut und fröhlich. So bin ich auch“, sagt sie. „Ich will immer Stimmung haben.“ Das scheinen sie beim TSV gut hinbekommen zu haben.