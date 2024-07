Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Mit diesem Lokalduell starten die Volleys in die Spielzeit

Bis zum Saisonstart in der 2. Bundesliga Pro müssen sich die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 noch etwas gedulden. Erst am Samstag, 21. September, beginnt für die Leverkusenerinnen die neue Spielzeit. Der Auftakt hat es jedoch gleich in sich, denn nach der Veröffentlichung der Spielpläne ist klar: Die Mannschaft von Trainer Dirk Sauermann trifft am ersten Spieltag im Derby auf den Vorjahresdritten DSHS Köln. Beginn in der Ostermann-Arena ist um 19.30 Uhr.