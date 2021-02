Handball, Frauen-Bundesliga : Zschocke zieht es zum BVB – Klein kommt zum TSV

Leverkusen Mia Zschocke verlässt im Sommer Bayers Erstliga-Handballerinnen Richtung Dortmund. Aus Lintfort kehrt dafür Naina Klein zurück zum TSV Bayer.

Mit dem bevorstehenden Abschied verkündeten die Elfen gleich auch einen Zugang für Zschockes Position im linken Rückraum. Vom Kooperationspartner und Zweitliga-Fünften TuS Lintfort kehrt Naina Klein zurück zum TSV Bayer 04, wo sie mit Zweitspiel-Recht schon in der Saison 2018/19 spielen sollte, aber durch einen Kreuzbandriss ausgebremst wurde. „Ich habe ja immer verfolgt, was in Leverkusen so passiert und noch Kontakte in die Mannschaft. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel und ich will versuchen, mich in der 1. Bundesliga durchzusetzen“, betont die 21-jährige Torjägerin und aktuell achte der Zweitliga-Torschützinnen-Liste. Trainer Martin Schwarzwald kennt Klein bereits seit Jahren und hält große Stücke auf den Zugang.