Spitze im Faust- und im Volleyball : Maya Mehle – ein echtes Multitalent des TSV

Leverkusen Die Sportlerin des TSV Bayer 04 Leverkusen kann sich seit Jahren nicht zwischen Volley- und Faustball entscheiden – und profitiert zum Teil sogar davon. „Die einhändige Faustball-Technik hilft dabei, im Volleyball Bälle noch eben vom Boden wegzukratzen“, sagt die 19-Jährige.

Als Libera agiert Mehle beim Volleyball und war nach Klara Single zweite Wahl von Trainer Tigin Yaglioglu. Ob das in der kommenden Saison so bleibt, ist noch ungewiss. „Nach meinem Abitur 2019 habe ich mir ein Jahr komplett für den Sport gegönnt“, sagt sie. „Jetzt plane ich ein Studium im Bereich Medienmanagement.“ Wo das stattfindet, weiß Mehle noch nicht. „Der Plan ist, in Leverkusen beziehungsweise in der Nähe zu bleiben. „Dann spiele ich natürlich auch weiter bei Bayer, denn der Verein bedeutet mir einfach sehr viel.“ Dass sie den Aufwand mit drei bis fünf Mal Training in der Woche für die Zweite Liga auch ab Oktober betreiben kann, bezweifelt sie allerdings. Ein Rückzug in die zweite Mannschaft ist also durchaus realistisch.