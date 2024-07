Leverkusens Team für Paris Max Dehning hofft auf den großen Wurf

Es ist noch nicht lange her, dass Max Dehning für Aufsehen gesorgt hat – nicht nur in Deutschland, sondern international. Im Februar trat der Speerwerfer des TSV Bayer bei den Winterwurf-Meisterschaften in Halle an der Saale an und stellte haushoch überlegen mit 90,20 Metern einen neuen U20-Weltrekord auf. Auch in der U23 ist das die neue Bestmarke, doch sie gilt als inoffiziell, weil Höchstleistungen in dieser Altersklasse nicht vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics gelistet werden. So oder so: Es war ein großer Wurf für den gebürtigen Soltauer.