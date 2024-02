Leichtathletik Max Dehning gelingt der große Wurf

Der Speer flog 90,20 Meter weit. Das brachte ihm neben der Goldmedaille noch einiges mehr. Zwar werden U23-Leistungen nicht offiziell in Rekordlisten verpackt. Dennoch kann Dehnings Leistung als Deutscher U23-Rekord (vorher Boris Obergföll, 88,46 Meter) und U23-Weltrekord bezeichnet werden. Dieser lag seit 2015 bei 90,16 Metern und wurde vom Weltklasse-Werfer Keshorn Walcott (Trinidad und Tobago) aufgestellt. Auch der seit 1987 bestehende TSV-Vereinsrekord von Klaus Tafelmeier (86,64) ist übertroffen. Zudem konnte der 19-Jährige die Normen für die EM in Rom und die Olympischen Spiele in Paris erfüllen.