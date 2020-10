Frauen-Handball : Mareike Thomaier gibt ihr Debüt im A-Nationalteam

Leverkusen Die Spielerin der Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 hat sowohl mit der U20 trainiert als auch mit der DHB-Auswahl gegen Weltmeister Niederlande gespielt.

Der Deutsche Handballbund (DHB) bescherte Rückraum-Ass Mareike Thomaier das ideale Programm zur Frustbewältigung. Nach der bitteren Niederlage mit den Elfen in Bensheim hatte das Eigengewächs nicht viel Zeit, sich lange mit der Pleite und ihrer Rolle als tragische Figur dabei (Rote Karte in der 25. Minute) zu machen. Denn in der Liga-Pause war sie gleich mit zwei DHB-Teams im Lehrgang in Lingen und feierte ihr Debüt für die Nationalmannschaft.