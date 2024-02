Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Lauf der Bayer Volleys endet in Sachsen

Am Rosenmontag war die Stimmung bei Dirk Sauermann gut – und das hatte wenig mit Karneval zu tun. Jedenfalls, wenn man mit ihm über die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 sprach. Dabei war am Wochenende zuvor eine beeindruckende Serie gerissen: Nach acht Siegen nacheinander kassierten die Leverkusenerinnen am Samstag beim 1:3 nach Sätzen (21:25 24:26 29:27 23:25) gegen ESA Grimma eine Niederlage in der 2. Bundesliga Pro. „Dann können wir ja endlich mal über etwas Neues reden“, sagte der Trainer der Volleys trotzdem gut gelaunt. Denn im zweiten Spiel am Sonntag gegen VCO Dresden behielten die Rheinländerinnen die Oberhand – und gewannen in einer engen Partie mit 3:2 nach Sätzen (25:22 28:30 21:25 25:20 15:13). „Ich bin zufrieden mit dem Wochenende. Es kommt nicht auf die Serie an“, betonte Sauermann.