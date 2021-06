Leichtathletik : Klosterhalfen verpasst die nationalen Titelkämpfe

Fehlt wegen Rückenproblemen: Konstanze Klosterhalfen. Foto: dpa/Martin Rickett

Leverkusen Konstanze Klosterhalfen vom TSV Bayer 04 Leverkusen kann wegen Rückenbeschwerden nicht an den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig teilnehmen. Insgesamt gehen 35 Sportler für die Rheinländer an den Start.

Mit 35 Athleten und Athletinnen hat der TSV Bayer 04 das größte Team zu den Deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende nach Braunschweig entsandt. Der wohl prominenteste Name fehlt jedoch auf der Liste. Denn: Mittelstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen verzichtet auf einen Start bei den Deutschen Meisterschaften. Die mehrfache deutsche Rekordhalterin und Ausnahmeläuferin hat Rückenprobleme und schont sich mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) – eine Vorsichtsmaßnahme.

Für mehrere TSV-Asse geht es bei den bereits am Freitag mit dem Stabhochsprungwettbewerb der Frauen gestarteten nationalen Titelkämpfen im Eintracht-Stadion darum, sich für die Olympischen Spiele in Position zu bringen und Punkte für das sogenannte „World-Ranking“ zu sammeln. Aber auch für zuvor verletzte Athleten bietet die DM eine Chance, wieder in das Wettkampfgeschehen einzugreifen.

Jörn Elberding, Geschäftsführer der TSV-Leichtathletikabteilung, wünscht sich für seine Sportler „persönliche Bestleistungen, denn das ist das, wofür die Athleten hart arbeiten. Natürlich freue ich mich auch auf die ein oder andere Medaille für den Verein.“