Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Kämpferische Volleys ringen auch den TSV Flacht nieder

Die Serie hat gehalten. Auch im sechsten Spiel in Folge blieben die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 siegreich. In der Ostermann-Arena rangen sie den TSV Flacht mit 3:2 nach Sätzen (25:21 22:25 23:25 25:19 16:14) nieder. „Mit geht es aber gar nicht so sehr um die Serie, sondern darum, auch so ein Kampfspiel gewinnen zu können“, sagte Leverkusens Trainer Dirk Sauermann, der gutgelaunt zugab: „Die Serie nehme ich aber natürlich sehr gerne mit.“