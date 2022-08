Basketball, 2. Liga : Kader der Giants ist komplett

Geht mit einem runderneuertem Team in die Saison in der ProA: Caoch Hansi Gnad. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In Xavier Bishop verpflichten die Leverkusener ProA-Basketballer ihren dritten US-Amerikaner. Der Kader des Zweitliga-Teams von Trainer Hansi Gnad ist damit komplett.

Eigentlich waren sich die Giants vor ein paar Wochen bereits mit einem anderen Basketballer einig, doch in letzter Sekunde platzte die Verpflichtung des neuen Aufbauspielers, so dass sich der Zweitligist erneut auf die Suche begeben musste. Die Wahl fiel nun in Xavier Bishop auf einen ehemaligen Mitspieler von Zugang Abdul Mohamed, der in der neuen Saison ebenfalls für die Farbenstädter antritt. Der Giants-Kader ist damit komplett.