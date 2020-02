Frauenhandball: Dritte Liga : Junior-Elfen offenbaren defensive Schwächen

Leverkusen Die Reserve der Bundesliga-Handballerinnen muss im Heimspiel gegen Vechta insgesamt 36 Gegentore hinnehmen.

Handball in der Region : Junior-Elfen geben mit Tempospiel den Ton an

In der 3. Liga steht in zwei Wochen das wichtige Auswärtsspiel beim Schlusslicht in Netphen an, in dem sich die Reserve der Leverkusener Bundesliga-Handballerinnen endgültig von den hinteren Rängen distanzieren will.