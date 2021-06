Handball, A-Jugend : Knappe Finalniederlage – Junior-Elfen sind Vizemeister

TSV-Spielerin Viola Leuchter im Duell mit Leipzigs Lara Seidel (l.). Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Schlikis via www.imago-images.de

Leverkusen Die Nachwuchshandballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen haben das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen den HC Leipzig mit 21:22 verloren. Trainer Jörg Hermes ist dennoch stolz auf sein Team und das Erreichte.

Im Finale verlief das Aufeinandertreffen bis zum 7:7 (17.) ausgeglichen. Danach übernahmen die Gastgeberinnen die Initiative und sie setzten sich bis zum Seitenwechsel auf 16:11 ab. Die Junior-Elfen bewiesen jedoch im zweiten Abschnitt Moral und durften beim 21:21 (55.) sogar vom Titel träumen. In einer Abwehrschlacht gelang Leipzig 41 Sekunden vor dem Ende dann der 22. Treffer – auf den hatten die Gäste trotz einer Auszeit keine Antwort mehr. „Wir können trotzdem sehr stolz auf das Erreichte sein“, sagte Hermes.

In der Vorschlussrunde entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe mit dem glücklicheren Ausgang für die Hermes-Schützlinge. „Wir hatten in den entscheidenden Momenten das nötige Quäntchen auf unserer Seite“, sagte der Coach. Torhüterin Alexandra Humpert entschärfte eine Reihe schwerer Bälle und glich so die ungewohnt vielen Fehler der Verteidigungsreihe aus. Im Angriff verdiente sich Lucy Jörgens mit 14 Treffern ein Sonderlob.