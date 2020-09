Trainingstag für Para-Sportler : Junge Para-Athleten testen Prothesen

Heinrich Popow (2.v.r.) coacht einen der Teilnehmer. Foto: TSV Bayer 04/Mila Volkmann

Leverkusen Bei den ersten „Talent Days“ des TSV Bayer 04 zeigten angehende Para-Sportler, was in ihnen steckt. An drei intensiven Tagen drehte sich für die jungen Teilnehmer mit den Paralympicssiegern Heinrich Popow und Johannes Floors alles um das Sprinten und Springen mit Prothese.

Am Ende waren sich die Beteiligten einig, dass es 2021 eine Fortsetzung geben muss. „Es war mega und hat echt Spaß gemacht. Ich bin immer noch begeistert von den Kids“, sagte Popow, der für den Prothesenhersteller Ottobock Amputierten das Sprinten mit künstlichen Gliedmaßen beibringt: „Ein Wochenende, das kaum schöner sein konnte. Ich bin stolz auf die Kinder – und überwältigt von deren Einsatz und Können.“

Acht junge Menschen zwischen sieben und 18 Jahren waren dabei. Am ersten Tag gab es ein Kennenlernen und erste Schritte mit der Sportprothese – und ein Fußballspiel zur Auflockerung. Verschiedene Übungen führten an den folgenden Tagen zu den abschließenden 30-Meter-Sprint- und Weitsprung-Wettbewerben, bei denen Zeiten und Weiten gemessen wurden. Mit einem Medizinball und Gewichtsweste bepackt sprintete auch Weltrekordhalter Johannes Floors mit, doch gegen den Nachwuchs hatte er freilich keine Chance. „Es war sehr cool, zu sehen, wie normal das Laufen mit Prothese für alle war“, sagte Markenbotschafter Floors. „Selbst die, die noch nie eine Sportprothese hatten und für die alles neu war, konnten nach einer halben Stunde laufen.“