Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Hartmann ist Libera aus Leidenschaft

Julia Hartmann ist mit Unterbrechung seit rund 13 Jahren für die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen aktiv. Foto: Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach dreijähriger Auszeit ist Julia Hartmann zurück bei den Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen. Die erfahrene Annahme- und Abwehrspezialistin nimmt im Kader von Trainer Dirk Sauermann eine wichtige Rolle ein.

Von Jim Decker

Egal mit wem man über Julia Hartmann spricht – die Reaktionen sind stets ähnlich: Leaderin, Urgestein, Sympathieträgerin. Am besten bringt es einer auf den Punkt, der Hartmann schon lange kennt. „Julia ist irgendwie besonders“, sagt Jürgen Rothe, Leiter der Volleyballabteilung beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Er muss es wissen, schließlich kennt Rothe „Julchen“ schon seit Jahren. Beide haben die Volleyballabteilung jeweils auf ihre Weise geprägt, Hartmann schon seit Kindesbeinen an. Als junges Mädchen kam sie zum Sport, schaute als Wischerin und Ballrollerin den älteren Spielerinnen zu und gehört seitdem zum Inventar des Vereins. Dann nahm sie sich eine Pause vom Leistungssport, und was für eine. Drei Jahre lang flogen die Bälle ohne Hartmann übers Netz. Nun ist sie wieder da – und gleich eine wichtige Stütze im Zweitliga-Kader von Trainer Dirk Sauermann.

Den Coach und seine Spielerin verbindet so einiges. Wie Hartmann kehrte auch der 47-Jährige in diesem Sommer nach Leverkusen zurück. Beide ließen den Draht zu Rothe und den „Bayer Volleys“ nie abreißen. Und schließlich war es Sauermann, der die damals 15 Jahre alte Nachwuchslibera Julia Lambertz, ihr Mädchenname, erstmals in der 2. Bundesliga einsetzte. „Sie konnte schon in diesem jungen Alter auf diesem Niveau bestehen“, erinnert sich Rothe. Das war in der Spielzeit 2009/10, doch noch immer schwingt etwas Bewunderung darüber in seiner Stimme mit. Er kenne niemanden, der so an der Volleyballabteilung hänge. Wenn das jemand sagt, der seit Jahren den Leverkusener Volleyball mit Herzblut leitet, will das schon etwas heißen. „Ich spiele Volleyball, weil es mir Spaß macht – das merke ich jetzt“, sagt sie selbst über ihre Abstinenz.

Info 3:0-Erfolg im Heimspiel für die „Bayer Volleys“ Spieltag Im Eiltempo bezwangen die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 am Samstag den SCU Emlichheim. Nach 71 Minuten stand ein 3:0 (27:25/25:8/25:20)-Erfolg in der Ostermann-Arena fest. Für die Leverkusenerinnen war es der dritte 3:0-Sieg in Serie. Tabelle Mit insgesamt vier Siegen nach sieben Partien und 13 Punkten belegen die „Bayer Volleys“ den vierten Platz in der 2. Frauen-Bundesliga Nord – bei 17:11 Sätzen.

Hartmann, die eher zu den kleineren Spielerinnen gehört, wuchs schnell in die Rolle der Anführerin hinein. „Sie brennt auf dem Feld“, schildert Rothe, und Sauermann betont: „Auch wenn sie ein sehr positiver Charakter ist, kann sie durchaus fordernd sein.“ Der Ehrgeiz erlosch nie, aber vor drei Jahren war dann trotzdem vorerst mit dem Leistungssport Schluss. Das Studium, ein neuer Job, private Verpflichtungen: Viel Zeit, um abends in der Halle zu stehen, blieb Hartmann nicht. Trotzdem riss die Verbindung zur sportlichen Heimat nie ab.

Die 28-Jährige hielt sich mit Tennis und Fitness in Form, mischte dann in der 2. Mannschaft mit und entschied sich schließlich für ein Comeback. „Da habe ich wieder Blut geleckt“, sagt sie. Obwohl drei Jahre im Leistungssport eine Ewigkeit bedeuten können, wurde Hartmann für Sauermann gleich wieder zur Stütze. „Sie ist schnell auf ein gutes Niveau gekommen. Durch ihre Erfahrung ist sie für mich eine wichtige Ansprechpartnerin im Team und genießt auch ein entsprechendes Standing in der Mannschaft.“ Tatsächlich zählt Hartmann gemeinsam mit Kapitänin Laurine Vinkesteijn zu den „Seniorinnen“ im Kader, wie sie selbst scherzhaft sagt.

Dass es im ziemlich jungen Team eine erfahrene Achse gibt, zahlte sich zu Saisonbeginn gleich aus. Hartmann kann, so impulsiv sie ihre Mitstreiterinnen antreiben kann, eine gewisse Gelassenheit am Netz ausstrahlen. „Der Prozess am Saisonbeginn war wichtig“, betont Sauermann. Da funktionierte es erst im vierten Anlauf mit einem Sieg, doch ins Zweifeln kamen weder Trainer noch Spielerinnen. Das lag auch daran, dass ein Bewusstsein für den Anpassungsprozess da war. Ein stark veränderter Kader braucht eben Zeit – egal wie hoch dessen Qualität ist.

Auch Hartmann profitierte von funktionierenden Strukturen. „Die Overländer-Schwestern, Lili Werscheck, Nikola Schmidt: Mit denen kann man gut annehmen, auf die kann man sich verlassen“, sagt Sauermann. Immer mittendrin: Hartmann, die sowohl in der Abwehr als auch der Annahme ihre Stärken besitzt. „Eine gute Mischung“, nennt Sauermann das. Aber viel wichtiger ist vielleicht noch, dass Hartmann eine Kommunikatorin ist. Als Libera ist sie immer auch etwas Chefin auf dem Feld – und leitet den Block am Netz souverän an.