Ärger beim Speerwurf : Johannes Vetter schimpft über den TSV

Speerwerfer Johannes Vetter, Weltmeister von 2017, bei einem seiner Versuche im Leichtathletik-Stadion in Manfort. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Anlauf bei den Speerwerfern sorgte nach den #TrueAthletes Classics für Irritationen. Johannes Vetter, Weltmeister von 2017, kritisierte den TSV Bayer 04 Leverkusen stark.

Bei den #TrueAthletes Classics im Manforter Leichtathletikstadion am Sonntag traten nationale und internationale Größen in acht Disziplinen gegeneinander an. Stabhochspringer und Bayer-Eigengewächs Bo Kanda Lita Baehre stach dabei mit persönlicher Bestleistung (5,81 Meter) heraus. Weltmeister Johannes Vetter hingegen verpasste es, seinen Speer über die avisierte 90-Meter-Marke hinaus zu werfen. Er kritisierte Veranstalter und Verband für den Zustand des Anlaufs scharf.