Bei Deutschen Meisterschaften : Para-Sprinter Floors verbessert eigenen Weltrekord

Leverkusen Der beidseitig unterschenkelamputierte Athlet des TSV Bayer Leverkusen präsentiert sich bei den Internationalen Deutschen Para-Meisterschaften in Regensburg in herausragender Verfassung.

Die Vorleistungen deuteten bereits darauf hin, dass der Parasportler des TSV Bayer 04 schnell sein würde. Doch dass es in solche Sphären gehen könnte, überraschte die Zuschauer im Regensburger Sportpark dann doch – zumindest konnte man das an den staunenden Gesichtern und lauten Jubelrufen erkennen. Am Donnerstagabend war der Doppel-Weltmeister von 2019 und Paralympicssieger über 400 Meter beim „Race to Zero“ im Rahmen der Diamond League in Oslo 10,97 Sekunden über 100 Meter gesprintet. Ein nicht optimaler Start verhinderte eine bessere Zeit und eine vordere Platzierung im ersten Rennen der schnellsten paralympischen Sprinter. Am Samstag schnappte er sich dann den Deutschen Meistertitel: Nach 10,80 Sekunden im Vorlauf lief er 10,67 Sekunden im Finale – eine herausragende Zeit.