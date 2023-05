Handball, Frauen-Bundesliga Petersson vermisst die Konstanz bei seinen Handballerinnen

Zum dritten Mal in dieser Saison steht für die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 das „HBF-Spiel der Woche“ auf dem Plan. Die Versuche gegen Metzingen und in Neckarsulm waren jeweils erfolgreich. Und natürlich hofft Trainer Johan Petersson darauf, dass auch im dritten Anlauf ein Sieg gelingt. Aber das wird nicht einfach, sind die Elfen doch an diesem Samstag (18 Uhr) in der Salza-Halle beim Tabellenzweiten Thüringer HC zu Gast.