Handball, Frauen-Bundesliga Elfen-Coach Petersson fordert zwei Siege aus zwei Spielen

Das gehört für ihn zur Lernkurve, die das junge Team nehmen müsse und bisweilen auch bereits erfolgreich genommen hat. Dazu gehörten – gerade zu Beginn – auch einige Rückschläge wie die Niederlage beim Hinspiel in Zwickau. Aber die ist rund vier Monate her und stand noch ziemlich am Anfang der Entwicklung. Weitere Ausrutscher gegen Kellerkinder wollen und können die Leverkusenerinnen sich nicht erlauben, wenn sie im Endspurt der Saison nach der Länderspielpause nicht ernsthaft in das Hauen und Stechen um Abstieg, Relegation und Klassenerhalt verwickelt werden möchten.