Handball Hermes verlässt die Junior-Elfen nach der Saison

In Leverkusen arbeitete Hermes am Anfang zwei Jahre an der Seite von Wolf als Assistent und hinterließ in der ambitionierten Jugendabteilung Spuren. Zahlreiche Spielerinnen, die mittlerweile mit Bundesliga-Verträgen ausgestattet sind, begleitete er auf ihren Wegen in die höchste deutsche Spielklasse. 2022 folgte dann für Hermes mit dem Gewinn der deutschen A-Jugend-Meisterschaft die Krönung. Zuvor hatte es für ihn und sein Team in den Jahren 2019 und 2021 schon zu zwei Vizemeisterschaften gereicht.