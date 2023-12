Handball, Frauen-Bundesliga Ideenlose Elfen starten mit einer Niederlage

Leverkusen · Der Frauenhandball-Bundesligist TSV Bayer 04 Leverkusen präsentiert sich ohne die verletzte Viola Leuchter in Bad Wildungen in schwacher Form und verliert mit 22:25. Am Samstag geht es gegen Blomberg weiter.

28.12.2023 , 15:47 Uhr

Der Comeback-Versuch von Leverkusens Kapitänin Mareike Thomaier (Mitte) und ihrem Team nach der Pause scheiterte. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Tobias Krell