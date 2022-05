Handball, Frauen-Bundesliga : Erinnerung an das Hinspiel ist Mutmacher für die Elfen

Viola Leuchter (mit Ball) erwischte beim Sieg in der Hinrunde einen Sahnetag im Trikot der Leverkusenerinnen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinen des TSV Bayer sind am Samstag in Blomberg gefordert. Für das Team von Trainer Johan Petersson geht es nach drei Niederlagen in Folge um eine Trendwende im Abstiegskampf.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie legen Bayers Bundesliga-Handballerinnen große Hoffnung auf das Spiel an diesem Samstag (18 Uhr, Sporthalle an der Blumenallee, live im Stream auf handball-deutschland.tv) in Blomberg. In eigener Halle gilt der Tabellensechste nicht zuletzt nach dem Triumph Mitte April gegen den Zweiten aus Dortmund als Favorit. Aber die Erinnerung an das Hinspiel vor rund drei Monaten ist ein Mutmacher für Coach Johan Petersson und seine Schützlinge. In einer wilden Partie setzten die Elfen sich damals mit 36:34 durch.

Von den Leverkusener Beteiligten des ersten Vergleichs steht einzig Keeperin Nela Zuzic nun nicht zur Verfügung. Auch die zuletzt erkrankte Viola Leuchter kehrt pünktlich zurück. Im Hinspiel war die Junior-Elfe von der Abwehr der HSG kaum zu bremsen, erzielte acht Treffer und war damit hinter Svenja Huber (9) Bayers beste Schützin. Insgesamt wird Petersson aller Voraussicht nach sogar mehr Auswahl haben als im Hinspiel. Denn anders als damals stehen diesmal Kim Hinkelmann, Emilia Ronge und Lilli Holste zur Verfügung.

Zu viele Gedanken an den ersten Erfolg will der Trainer aber nicht verschwenden – und auch in anderer Hinsicht sollen seine Schützlinge störende Themen ausblenden. „Es gilt, die Enttäuschungen der letzten Spiele abzuschütteln und den Fokus voll auf das kommende Spiel zu richten“, betont er. Es wäre wohl auch hilfreich, nicht zu viel über die angespannte Lage im Tabellenkeller zu grübeln. Die Stärke des Gegners sollte ebenfalls kein Hemmnis sein. Denn Blomberg ist eine Wundertüte, verlor nicht nur in Leverkusen, sondern gleich nach dem Coup gegen den BVB das darauffolgende Heimspiel gegen Bensheim/Auerbach.