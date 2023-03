Basketball, 2. Liga Giants müssen zuhause gewinnen

Unter Druck läuft es bei den Bayer Giants in dieser Saison nicht. Oft verloren die Zweitliga-Basketballer die Nerven, wenn es in der Schlussphase knapp zuging. Auch das dürfte der Situation geschuldet sein, dass die Leverkusener Siege so dringend benötigen wie nur wenige Konkurrenten. Acht Spieltage vor dem Schluss ist das Abstiegsgespenst omnipräsent. Die Mannschaft hat den ProA-Klassenerhalt natürlich noch in eigener Hand, doch sie benötigt Erfolge dringender denn je. „Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir gewinnen“, sagt Trainer Hansi Gnad vor dem Duell gegen die Artland Dragons an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der Ostermann-Arena.