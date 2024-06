Basketball, Bayer Giants „Es war immer wieder auch frustrierend“

Hansi Gnad war sechs Jahre Cheftrainer der Bayer Giants. Der Basketball-Europameister von 1993 hat mit den Leverkusenern in dieser Zeit den sportlichen, aber letztlich nicht wahrgenommenen Aufstieg in die 1. Bundesliga geschafft, zuletzt blieben die großen Erfolge hingegen aus. Nun rückt er in die Rolle des Sportdirektors.