Basketball, 2. Liga Giants-Trainer Hansi Gnad glaubt an den Klassenerhalt

Die Partie gegen Dresden lässt sich nun als Pflichtsieg beschreiben. Während der Druck bei den Leverkusenern auf ein Maximum gestiegen ist, reisen die Sachsen entspannt an. Der Aufsteiger hat nicht nur die Giants im Hinspiel mit 95:59 überrannt, sondern befindet sich auf bestem Weg in die Play-offs. Mit 17 Siegen und elf Niederlagen sind die Titans Fünfter. Viel spricht also nicht für Leverkusen.