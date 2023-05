Handball, Frauen-Bundesliga Handballerinnen verabschieden ihre Spielmacherin

Sportlich geht es für die Handballerinnen des TSV Bayer 04 am vorletzten Bundesliga-Spieltag um nicht mehr viel. Und doch wird es beim Duell mit SV Union Halle-Neustadt an diesem Samstag, 18 Uhr) wahrscheinlich emotional in der Ostermann-Arena zugehen. Denn für Zivile Jurgutyte wird dies das letzte Heimspiel im Elfen-Trikot und in ihrer Karriere sein. Die 36-jährige Spielmacherin beendet ihre Laufbahn im Sommer. „Mit jedem Training und jedem Spiel wird mir bewusst, dass bald alles vorbei ist“, betont die Litauerin. Sie war insgesamt sieben Jahre unterm Bayer-Kreuz aktiv.