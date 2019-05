Spannender Endspurt : Elfen stehen vor einem Krimi-Finale um Europa

Leverkusen Drei Teams mit gleicher Tordifferenz kämpfen um den fünften Platz, der für den Europapokal reichen könnte. Die Leverkusenerinnen sind eines davon.

Spannung bleibt auf der Zielgeraden der Saison 2018/19 ein treuer Begleiter der Handballerinnen von Bayer 04. Platz vier ist nach der unglücklichen Niederlage beim Thüringer HC zwar nur noch theoretisch möglich, aber wahrscheinlich reicht auch der fünfte Rang zur Qualifikation für den Europapokal. Zwei Spieltage vor dem Ende läuft ein Dreikampf um den begehrten Platz, der kaum packender sein könnte. Mittendrin stecken die Elfen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn von drei Bewerbern, die nur die Tordifferenz trennt, hat das Team von Trainer Robert Nijdam die zweitbeste Ausgangsposition. Vier Treffer liegen die Leverkusenerinnen (+10) hinter Borussia Dortmund (+14) – und sechs vor Blomberg-Lippe. Als hätte die Horrorfilm-Legende Alfred Hitchcock das Drehbuch für den Endspurt der Liga geschrieben, ist der Verfolger am Sonntag zu Gast in der Ostermann-Arena (16 Uhr).

Das Ziel für diese Partie ist klar: Mit einem Sieg wollen die Leverkusenerinnen Blomberg auf Distanz halten und sich dabei möglichst deutlich durchsetzen, um den Rückstand auf den BVB aufzuholen. „Wir beschäftigen uns erst einmal mit dem Spiel am Sonntag. Da wartet ein hartes Stück Arbeit auf uns“, betont Elfen-Managerin Renate Wolf.

Spielplan Einen Tag vor dem direkten Duell der beiden Mitbewerber muss der BVB beim Zehnten Oldenburg antreten. Am letzten Spieltag empfangen Dortmund (Union Halle-Neustadt) und Bayer (Neckarsulm) Teams aus dem Tabellenkeller und Blomberg den Tabellendritten Metzingen.

Tabelle Der Vierte Buxtehude dürfte für Dortmund, Bayer und Blomberg bei jeweils vier Punkten Rückstand wohl nicht mehr einzuholen sein. Ganz sicher kommt indes der Siebte Göppingen (fünf Punkte Rückstand) nicht mehr an dem Trio vorbei.

Während Coach Robert Nijdam alle Rechenspiele um eine mögliche Qualifikation vom Team fernhalten will, beschäftigt sie sich durchaus schon mit allen Eventualitäten. Eine Sache ist dabei für Wolf klar. „Wenn das Team sich sportlich qualifiziert, werden wir alles für die Teilnahme am Europapokal in die Wege leiten“, betont die 61-Jährige.