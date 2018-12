30:23 gegen Bensheim/Auerbach: Elfen siegen bei Ehemaligentreffen

Leverkusen Beim 30:23 gegen die HSG Bensheim/Auerbach überzeugen die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 vor den Augen von Ex-Spielerin Nadine Krause. Bereits am Sonntag ist das Team erneut gefordert – beim Buxtehuder SV.

Den ersten Werktag nach dem Krippenfest nutzten Bayers Bundesliga-Handballerinnen für eine Verlängerung der Feierlichkeiten. Zur zweiten Bescherung legten sie ihren Fans einen überzeugenden 30:23 (17:9)-Sieg gegen die HSG Bensheim/Auerbach unter den Christbaum. Bis auf ruhige Besinnlichkeit bot der Abend mit den „Weihnachtselfen“ eigentlich alles, was zu einem gelungenen Fest gehört.

Statt mit Blockflöte oder Geige nutzten die jüngeren Mitglieder der Elfen-Familie den Handball für ihre weihnachtliche Vorführung. Und die hatte es in sich: Mit furiosem Tempo-Handball wirbelten die Leverkusenerinnen Bensheim/Auerbachs Verteidigung vor allem vor der Pause kräftig durcheinander. Den starken Rückhalt bildeten eine auch ohne die verletzte Anna Seidel bissige, zupackende Abwehr und eine Nele Kurzke in Gala-Form, die in den ersten 30 Minuten nur sieben Treffer kassierte und unglaubliche 15 Paraden für sich verzeichnen konnte – darunter einen gehaltenen Siebenmeter.