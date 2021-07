Basketball, ProA : Das neue US-Trio der Giants ist komplett

Shooting Guard Spencer Reaves soll die die Lücken im Kader der Bayer Giants schließen, die durch die Abgänge von Sheldon Eberhardt und Haris Hujic entstanden sind. Foto: Bayer Giants

Leverkusen Die Bayer Giants haben ihren dritten und letzten Platz für einen Importspieler an Spencer Reaves vergeben. Der 25-jährige Shooting Guard wechselt aus Spanien an den Rhein und bringt reichlich Erfahrung mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

In JJ Mann und Quentin Goodin haben die Bayer Giants bereits zwei US-Amerikaner in ihren Reihen, die den Basketball-Zweitligisten (ProA) als Leistungsträger in der kommenden Saison anführen sollen. Spencer Reaves macht das US-Trio komplett. Der 25-Jährige kommt mit vielen Vorschusslorbeeren. Durch die Verpflichtung ist klar, dass Grant Dressler nach Wyatt Lohaus der zweite US-Abgang der Mannschaft ist.

„Es ist sehr schade, dass wir Grant nicht weiterverpflichten konnten. Er hat einen wichtigen Beitrag zur Vizemeisterschaft geleistet und viele gute Spiele abgeliefert“, sagt Trainer Hansi Gnad über Dressler, der in der vorigen Saison im Schnitt 10,3 Punkte pro Spiel erzielt hat und auch in den Play-offs starke Leistungen zeigte. Gnad: „Er verfügt über sehr großes Potenzial und ich hoffe, dass er in der neuen Saison einen Klub findet, bei dem er sich weiterentwickeln kann.“

Durch die Abgänge von Haris Hujic und Sheldon Eberhardt hatte für den Giants-Coach schon recht früh auf der Hand gelegen, dass er einen neuen Shooting Guard holen musste. „Das war unumgänglich“, erläutert Gnad. „Es galt, einen Importspieler zu finden, dem ich zutraue, diese Lücke zu kompensieren.“ Dass dies keine einfache Aufgabe war, zeigt die Tatsache, dass Hujic zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt wurde und den Wechsel in die Bundesliga geschafft hat. In Sheldon Reaves hofft der Trainer, den Richtigen gefunden zu haben, um die Lücke im Kader zu füllen.

Der US-Amerikaner beendete seine letzte College-Saison an der University of Central Missouri 2018 mit 17,1 Zählern im Schnitt und ging danach in die spanische 3. Liga. Bei Iraurgi SB traf er in zwei Saisons weiterhin hochprozentig, so dass er im Sommer 2020 den Sprung in die 2. Liga zu CB Tizona Burgos schaffte. In 24 Spielen erzielte er im Mittel 10,5 Punkte und überzeugte dabei vor allem aus der Distanz: 46,2 Prozent der Würfe von der Drei-Punkte-Linie fanden ihren Weg in den Korb.

„Das Gesamtpaket von Spencer hat uns überzeugt, aber vor allem seine Stärke jenseits der Dreier-Linie macht ihn für den Gegner nur schwer ausrechenbar“, sagt Hansi Gnad. „Er kennt durch seine Zeit in Europa das internationale Spiel und verfügt trotz seiner erst 25 Jahre über große Erfahrung. Bei ihm hatte ich recht schnell das Gefühl, dass er uns helfen kann.“ Reaves selbst freut sich auf sein Engagement in Leverkusen. „Ich habe mich für die Giants entschieden, weil ich ein Teil der erfolgreichen Zukunft dieses traditionsreichen Vereins sein möchte“, sagt er. „Natürlich will ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir in der neuen Saison viele Siege einfahren.“

Mit der Verpflichtung des US-Amerikaners stehen insgesamt 13 Spieler im erweiterten ProA-Kader des Vizemeisters. Ungeklärt ist indes nach wie vor die Zukunft des Giants-Urgesteins Michael Kuczmann, der seit seiner Geburt Mitglied der Basketball-Abteilung ist und im Anschluss jede Leistungsmannschaft des Vereins durchlief.