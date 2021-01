Basketball, 2. Liga (ProA) : Giants sind im Rückspiel in Heidelberg chancenlos

Giants sind im Rückspiel in Heidelberg chancenlos

Leverkusen Bei den Academics Heidelberg kommt der Leverkusener Basketball-Zweitligist mit 75:103 unter die Räder. Gerade aus der Distanz gelingt den Gästen konstant zu wenig. Trainer Hansi Gnad findet deutliche Worte für die Pleite.

Es war ein gebrauchter Tag, den die Giants im Spiel bei den Academics Heidelberg durchlebten. Da half es auch nicht, dass die im Vorfeld fraglichen JJ Mann, Sheldon Eberhardt und Grant Dressler mit dabei waren. „Sheldon und Grant waren nicht im Training, da kann ich nicht so viel erwarten“, sagte Trainer Hansi Gnad. „Aber uns fehlte insgesamt die Energie. Es sah so aus, dass alle Spieler schwere Beine hatten. Da müssen wir als Trainer analysieren, ob wir etwas falsch gemacht haben – dasselbe gilt für den Athletikbereich.“ Bis auf Marko Bacak, der bei seinen 18 Punkten nur einen Fehlwurf hatte, konnte kein Leverkusener Basketballer auftrumpfen. Die 75:103-Niederlage in der ProA stand bereits früh fest.