Basketball, 2. Liga : Giants verlieren Korbjäger Haris Hujic an die Bundesliga

Leverkusen Der Vizemeister der ProA muss einen seiner besten Spieler Richtung Göttingen ziehen lassen. „Er hat sich die Chance verdient, in der Bundesliga zu spielen“, sagt Giants-Trainer Hansi Gnad.

Sein neues Team ist die BG Göttingen , wobei er Angebote mehrerer hochkarätiger Klubs gehabt haben soll. „Ich möchte mich für die Unterstützung bedanken, die ich von den Leverkusener Anhängern erhalten habe. Auch wenn wir aufgrund der Pandemie unsere Heimspiele ohne Zuschauer absolvieren mussten, war der Support der Fans stets spürbar“, sagt Hujic. „Die Helfer um das Team herum haben einen tollen Job gemacht und standen mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Durch dieses familiäre Umfeld habe ich mich in den ersten Wochen unheimlich gut in Leverkusen zurechtgefunden. Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieser Ort in den letzten neun Monaten zu einem richtigen Zuhause geworden ist.“

Dennoch zieht es den Lüdenscheider nun in die Universitätsstadt. Diesen Schritt hat er auch seinen Trainern Hansi Gnad und Jacques Schneider zu verdanken, wie er betont: „Die beiden haben mich immer gepusht und gefördert.“ So blickt Gnad mit Stolz und Wehmut auf den Wechsel. „Haris hat sich in den letzten Monaten unfassbar gut entwickelt und extrem hart an sich gearbeitet. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Damit hat er sich die Chance verdient, in der Basketball-Bundesliga zu spielen“, sagt der 57-Jährige. Er weiß, was er für eine Lücke schließen muss: „Wir verlieren einen unserer besten Spieler – nicht nur auf, sondern auch neben dem Parkett.“