Basketball, 2. Liga (ProB) Giants mit ordentlichem ersten Test

Gerade in diesem Bereich möchte der Trainer also eine Steigerung sehen. Gelegenheit hat die Mannschaft am Wochenende gleich doppelt. Am Samstag (19.30 Uhr) sind die Giants beim VfL Bochum (ProA) zu Gast, am Sonntag (17 Uhr) geht es zum BBC Arantia Larochette nach Luxemburg. Ob Zugang Joshua Dahmen dann dabei ist, steht noch nicht fest. Er fehlte im ersten Test wegen Leistenproblemen. Sicher ausfallen wird zudem noch Kapitän Dennis Heinzmann, der sich nach einer schweren Fußverletzung aktuell zurückkämpft.