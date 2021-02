Basketball, 2. Liga (ProA) : Giant bringen Jena an den Rand einer Niederlage

Leverkusen Der Leverkusener Basketball-Zweitligist unterliegt zwar wie erwartet bei Science City Jena, hatte beim 99:104 aber sogar in der Schlussphase noch eine Siegchance.

Drei Mal waren die Bayer Giants seit dem Aufstieg in der ProA auf Science City Jena getroffen, drei Mal hatten sie klar verloren. Bei den Thüringern führten die Zweitliga-Basketballer am Sonntag im dritten Viertel sogar mit zehn Punkten, gingen am Ende aber doch wieder als Verlierer vom Feld. Da die Leverkusener in der Schlussphase zu viele Möglichkeiten ungenutzt ließen, setzte sich der Favorit mit 104:99 durch.