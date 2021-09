Basketball, 2. Bundesliga : Basketballer überzeugen beim Auftakt als starkes Kollektiv

Leverkusen Der gelungene Auftakt der Zweitliga-Basketballer liegt auch an der gleichmäßig verteilten Punktausbeute. Für Trainer Hansi Gnad ist der 109:71-Sieg gegen die Karlsruhe Lions ein Beleg für die starke Breite des Kaders.

Hansi Gnad ist heiser, als er auf die Partie seiner Giants gegen die Karlsruhe Lions zurückblickt. Doch das liegt nicht daran, dass der Trainer beim ProA-Auftaktspiel viel schreien musste: Seine Mannschaft präsentierte sich fast von der ersten Minute an in Gala-Form, so dass auch Gnad schnell klar war, dass der erste Sieg zur Formsache geraten würde. Beim 109:71 bestachen gleich sechs Leverkusener Zweitliga-Basketballer mit einer zweistelligen Punktausbeute.