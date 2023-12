Basketball, ProB Giants stoppen den Lauf der Kölner

Drei Mal in Serie hatten die Bayer Giants zu Hause verloren. Ausgerechnet gegen die RheinStars Köln beendeten die Leverkusener ProB-Basketballer nun diese Serie und brachten dem Tabellenführer die erste Niederlage nach zuvor elf Siegen bei. Dass dabei die Ostermann-Arena mit 2564 Zuschauern so gut gefüllt war wie in der gesamten Saison noch nicht, machte den Abend aus Sicht der Farbenstädter perfekt. „Dieser Sieg freut mich für das gesamte Umfeld“, sagte Trainer Hansi Gnad.