Basketball, 2. Bundesliga Giants steigen aus der ProA ab

Nun ist es passiert. Die Bayer Giants, gestartet mit mittelfristigen Aufstiegsambitionen in die Bundesliga, sind aus der ProA abgestiegen. Hansi Gnads Basketballer unterlagen nach solider Leistung mit 76:83 bei den nun zehn Mal in Folge siegreichen Karlsruhe Lions erwartungsgemäß. Da im SC Jena der einzige noch einholbare Konkurrent auswärts gegen die Gladiators Trier gewann, ist der Leverkusener Gang in die Drittklassigkeit zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Runde bereits amtlich. „Wir werden jetzt alles daran setzen, wieder hochzukommen“, sagt Trainer Gnad.