Basketball, 2. Liga : Giants stehen zwischen Licht und Schatten

Giants-Flügelspieler Ferenc Gille – hier in der Partie gegen Bremerhaven – hat den Ball fest im Blick. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen An diesem Freitag und Sonntag bestreiten die ProA-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen zwei richtungsweisende Begegnungen. Mit zwei Siegen wären die Play-offs sicher, bei zwei Niederlagen sähe es düster aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

Vier Partien stehen in der regulären ProA-Saison für die Bayer Giants noch an. Danach sollen die Play-offs folgen. Doch so sicher, wie es der vierte Tabellenplatz suggeriert, sind die Leverkusener nicht dabei. Im Falle von zwei Niederlagen an diesem Freitag bei Phoenix Hagen (19.30 Uhr) und am Sonntag gegen Schwenningen (18 Uhr, Ostermann-Arena) droht sogar ein Abrutschen auf den neunten Platz, der nicht zur Teilnahme an den Entscheidungsspielen genügt. „Gegen Schwenningen will ich auf jeden Fall gewinnen. Das Spiel ist extrem wichtig für uns“, sagt Trainer Hansi Gnad.

Der Coach des Zweitligisten betont: „Mit zwei Siegen aus den letzten vier Partien sind wir in den Play-offs. Da bin ich sicher.“ Verlieren die Giants doppelt, stünden sie vor den abschließenden Duellen bei den Eisbären Bremerhaven und gegen die Uni Baskets Paderborn mit dem Rücken zur Wand. Ein Doppelsieg hingegen würde alle Sorgen beseitigen, während es bei unterschiedlichen Tendenzen an diesem Wochenende spannend bliebe.

In Hagen sieht Gnad seine Mannschaft eher als Außenseiter. „Zum einen ist Hagen eine echte Basketballstadt. 50 unserer Fans reisen zwar mit dem Bus an. Aber ich rechne mit einer gewaltigen Kulisse in der Krollmann-Arena.“ Eine Beschränkung der Kapazität gibt es nicht mehr. „Selbst wenn 1000 Leute dabei sind, wäre das schon imposant für uns. Denn daran ist man ja nach all der Zeit gar nicht mehr gewohnt“, sagt Gand. Doch nicht nur deshalb handele es sich um eine schwierige Aufgabe. Gegen Hagen haben die Leverkusener traditionell Probleme. Das Hinspiel in der Ostermann-Arena ging 92:99 verloren.

„Ich rechne damit, dass Hagen komplett antritt und auch die zuletzt ausgefallenen Clarence Walker sowie Marcel Keßen wieder mit dabei sind“, sagt Gnad. Speziell Keßen hat den Giants schon oft schwer zugesetzt. „Er trifft als Center fast die Hälfte seiner Drei-Punkte-Versuche. Das ist ein gefährlicher Gegenspieler für Dennis Heinzmann“, sagt Gnad, der von seinem Team vor allem eines fordert: „Die Defense muss von Beginn an stehen. Das war im Hinspiel genauso nicht der Fall wie zuletzt in Jena. Aber diese Stärke brauchen wir, um eine Chance zu haben.“