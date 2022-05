Basketball, 2. Liga : Giants stehen schon mit dem Rücken zur Wand

Spencer Reaves (l.) war mit 19 Zählern eifrigster Punktesammler bei den Giants. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer verlieren auch das zweite Spiel der Play-off-Serie in Tübingen. Nun braucht das ersatzgeschwächte Team von Trainer Hansi Gnad drei Siege in Folge, um ins Finale einzuziehen. Weiter geht es am Dienstag mit dem Heimspiel gegen die Tigers.

Im zweiten ProA-Halbfinalspiel boten die Bayer Giants bei den Tigers Tübingen eine schwache Vorstellung und unterlagen nach dem 83:85 zum Auftakt der Serie erneut. Mit Ausnahme des Beginns lief Leverkusen nur hinterher, ließ sich im dritten Viertel abhängen und wurde auch nicht mehr gefährlich. Das 67:87 war die logische Folge. Nun benötigt das Team von Trainer Hansi Gnad drei Siege in Serie, um ins Finale einzuziehen.

Im Vergleich zur erste Partie fehlten den Giants zwei weitere Spieler. Neben dem schon länger ausfallenden JJ Mann (Schulter) mussten auch Quentin Goodin und Luca Kahl aufgrund von Knieproblemen passen. Daniel Merkens aus der Reserve half kurzfristig aus. Mit dem ausgedünnten Kader gelang Leverkusen ein besserer Start als im ersten Duell. Spencer Reaves und Luis Figge versenkten die ersten Dreier, Marko Bacak und Melvin Jostmann brachten die Gäste 10:5 in Front. Durch Ballverluste sowie vertane Chancen von der Drei-Punkte-Linie kamen die Giants aber aus dem Rhythmus. Der im zweiten Viertel eingewechselte Joel Moketo Lungelu verwandelte noch zwei Distanzwürfe, in die Kabinen ging es aber mit einem 35:41-Rückstand.

Nach Wiederbeginn hatte Leverkusen noch mehr Probleme, zu punkten. Bacak, Reaves und Dennis Heinzmann erzielten die einzigen Feldkörbe im dritten Abschnitt, während die Tübinger sich auf 16 Punkte absetzen konnten. Mit dem Rücken zur Wand musste im Schlussviertel eine Steigerung her – doch die kam nicht. Stattdessen setzten die Tübinger noch einen drauf und trafen hochprozentig. Isaiah Crawley versenkte 80 Prozent seiner Dreier, Mateo Seric 50 Prozent. Den Giants hingegen fehlte individuelle Leistung. Reaves kam noch auf 19 Zähler, Heinzmann machte mit neun Rebounds und 13 Punkten ebenfalls ein ordentliches Match, doch das Spiel plätscherte seinem Ende entgegen.

„Mit der Besetzung kann die Erwartungshaltung nicht so hoch sein“, stellte Coach Gnad klar. „Am Ende hatten wir 24 Ballverluste. Damit können wir gegen einen solchen Gegner nicht bestehen. Zufrieden bin ich, dass wir bis zum Schluss gekämpft haben.“ Verärgert war der Trainer über die Tübinger Fans hinter der Giants-Bank. „Die Jungs wurden übelst beschimpft und verhöhnt. Das war wirklich unterste Schublade.“ Ferenc Gille soll sich nach seinem fünften Foul eine Geste in Richtung dieser Fans erlaubt haben, wofür er seitens der Unparteiischen aus der Halle verwiesen wurde. „Das zieht normalerweise ein Spiel Sperre nach sich. Es kommt auf den Sonderbericht an.“ Weiter geht‘s am Dienstag (19.30 Uhr) in der Ostermann-Arena.