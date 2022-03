Basketball, 2. Liga : Giants stehen gegen Artland unter Druck

Leverkusen Die Luft im Kampf um die Play-off-Plätze der ProA wird für die Leverkusener Basketballer dünner. In Quakenbrück wartet nun ein Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht.

Etwas überraschend haben die Artland Dragons in dieser Saison große Probleme. Als Kandidat für die Play-offs gestartet, würde das Team aus Quakenbrück aktuell aus der ProA absteigen. Vier Punkte muss die Mannschaft in ihren letzten sechs Partien noch aufholen. Dass sie sich im Nachholspiel gegen die Giants an diesem Dienstag (19.30 Uhr) etwas ausrechnen, ist wahrscheinlich. Schließlich treten die Leverkusener in diesen Tagen nicht besonders stabil auf.

Zuletzt verloren die Giants nach einem 19-Punkte-Vorsprung noch 90:102 gegen Nürnberg. Es war bereits die vierte Heimniederlage der Saison. So häufig hat der Klub unter Hansi Gnad als Trainer in bisher keiner Spielzeit in der Ostermann-Arena verloren. „Abhaken konnte ich dieses Spiel so schnell nicht“, sagt der Coach. „Nürnberg hat uns sehr weh getan, und es waren ganz sicher auch katastrophale Schiedsrichterentscheidungen dabei, aber wir müssen uns auch an die eigene Nase packen.“