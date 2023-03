Basketball, 2. Liga Giants stecken nach Pleite in Jena noch tiefer im Schlamassel

Die Lage in der ProA wird immmer prekärer für die Giants. Hatten fünf Siege in Serie zuletzt eine Trendwende vermuten lassen, sind die jüngsten Resultate ein Indikator, dass sich der Klub langsam, aber sicher ernsthaft mit der Möglichkeit befassen muss, kommende Saison in der ProB anzutreten. In Jena präsentierte sich das Team lange kraftlos, so dass die späte Aufholjagd keinen Unterschied mehr machte. Mit einem 78:85 ging es nach Hause – es war die 18. Pleite im 26. Spiel.