Basketball, ProB Giants starten ihr „Projekt Aufstieg“

Der Abstieg aus der ProA war bitter für die Bayer Giants. Eigentlich hatte der Rekordmeister mittelfristig mit der Rückkehr in die 1. Basketball-Bundesliga geliebäugelt. In der drittklassigen ProB zählt nun vor allem eins: der Wiederaufstieg. Wobei Trainer Hansi Gnad weiß, dass er vor einer schwierigen Aufgabe steht. Er hat bereits schmerzvoll erfahren, dass die Reise plötzlich in eine völlig andere Richtung gehen kann. „Wichtig ist, dass wir in diesem Jahr zunächst in unseren Rhythmus kommen“, sagt der Coach vor dem Auftaktspiel am Samstag (19 Uhr) bei Lok Bernau bei Berlin.