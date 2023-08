Basketball, ProB Giants starten gegen Düsseldorf in die Vorbereitung

Für den Übungsleiter der Leverkusener ist das Ergebnis in der ersten Partie der Vorbereitung nach dem Abstieg zweitrangig. „Wir möchten schauen, wie gut das Zusammenspiel nach der ersten Woche in unserer Mannschaft funktioniert“, sagt Gnad. „Natürlich ist mir bewusst, dass wir gegen ein ProA-Team spielen, welches die Favoritenrolle am Mittwoch innehat. Dennoch freut sich die gesamte Organisation auf den spielerischen Auftakt der Vorbereitungsphase.“