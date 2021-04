Basketball, 2. Liga (ProA) : Giants sinnen auf Revanche gegen die Kirchheim Knights

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen empfangen den Tabellenachten aus Kirchheim. Anwurf ist am Samstag um 19.30 Uhr.

Durch den 95:85-Triumph in Ehingen haben die Bayer Giants ihr Saisonziel erreicht. Sie stehen sicher in den Play-offs der ProA. „Entsprechend genießen konnten wir die lange Rückfahrt“, sagt Hansi Gnad. Der Trainer freut sich schon auf die Entscheidungsspiele. Bis dahin müssen die Zweitliga-Basketballer aber noch drei Begegnungen absolvieren. An diesem Samstag sind die Kirchheim Knights ab 19.30 Uhr zu Gast in der Leverkusener Ostermann-Arena.